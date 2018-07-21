Салават Фатхутдинов на своих концертах поднимет проблемы татарского народа

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Салават Фатхутдинов обещает на своих концертах нынешнего юбилейного сезона поднять самые важные для татарского мира вопросы. Об этом певец рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной его традиционным концертам.
«Но татарам об этих проблемах надо говорить через юмор, иначе до них просто не дойдет. Никогда нельзя говорить: „Ты делай вот так!“, потому что он сделает наоборот», — сказал Фатхутдинов.
Концерты Салавата Фатхутдинова юбилейного 30-го сезона состоятся с 1 по 19 августа и завершатся 20 августа гала-концертом конкурса молодых исполнителей «Татар моны».
Серия концертов пройдет под названием «Кунел козгесе» («Зеркало души»). Поклонники смогут услышать лучшие песни из 30-летнего репертуара популярного исполнителя. Также на концерте прозвучат новые песни.
«Сделать этот концерт, думаю, будет очень легко. Можно брать по одной песне с предыдущих концертов — уже тридцать песен. Оказалось, в репертуаре у меня песен более шестисот. У нас уже так заведено — сезон начинаем в августе, потом всю зиму на гастролях, завершаем в мае», — рассказал Салават журналистам. Он подчеркнул, что сценарий концерта не состоит из не связанных между собой скетчей и миниатюр, а имеет тематику.
Будут затронуты проблемы языка, татарских школ и даже активно обсуждаемая тема повышения пенсионного возраста. «Всем не угодишь. Какой бы концерт ни сделали, недовольные все равно останутся. Но в этих концертах должны прозвучать Ильгиз Закиров, Роберт Миннуллин, Фирзар Муртазин, Алмаз Хамзин. Кто-то пишет всего одну песню и входит в историю. Песня „Адашкан мэхэббэт“ Зулейхи Мингазовой нашла свое место в нашем репертуаре», — сказал Салават.
«Концертная программа завершится гала-концертом конкурса „Татар моны“. Это конкурс деликатности. Это не фестиваль с ярким светом, дымовыми эффектами и безумными танцами на сцене. Здесь будут участвовать лауреаты „Татар моны“ разных лет, приехавшие из разных регионов», — уточнил певец.
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Концерты Салавата Фатхутдинова юбилейного 30-го сезона состоятся с 1 по 19 августа и завершатся 20 августа гала-концертом конкурса «Татар моны».
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