Фото: Эльвира Мухаметдинова
(Набережные Челны, 21 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). К 50-летию КАМАЗа город хочет получить в подарок театр, ледовую арену и новые трамваи, об этом сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах состоялось совещание, посвященное подготовке празднования 50-летия КАМАЗа, при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова, главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, генеральныого директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина и мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.
По итогам встречи глава республики заявил: Закамская агломерация должна иметь достойную социальную инфраструктуру, ее обновление будет лучшим подарком к юбилею.
Как пояснил глава Набережных Челнов Наиль Магдеев, юбилей КАМАЗа — большое событие не только для камазовцев, но и для всего города, республики, страны.
«„Автогигант строила вся страна“ — это не избитая фраза, а исторический факт. И отмечать историческую дату мы должны масштабно. Мы разработали целую программу по подготовке к юбилею КАМАЗа, направили ее для рассмотрения в федеральный, республиканский центры, руководству ГК „Ростех“. В программу включены не только мероприятия, связанные с торжеством, но и ряд социальных преобразований в городе. Ни для кого не секрет, что Набережные Челны нуждаются в появлении стационарного здания для театра, крытой ледовой арене, в обновлении подвижного состава трамвайного хозяйства», — сказал Магдеев.
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