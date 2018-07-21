Челнинский театр «Мастеровые» покажет в новом сезоне два «советских» спектакля

Фото: Эльвира Мухаметдинова
(Набережные Челны, 21 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинский театр «Мастеровые» покажет в новом сезоне две премьерные постановки по пьесам из золотого театрального фонда времен Советского Союза. Режиссером-постановщиком новых работ станет главный режиссер театра Денис Хуснияров.
Одна из них будет поставлена по пьесе Александра Вампилова «Старший сын», которая широко известна по одноименному фильму с участием Евгения Леонова, Николая Караченцева, Михаила Боярского.
Сюжет пьесы начинается с авантюры. Двое незадачливых молодых людей провожают девушек, опаздывают на последнюю электричку, в одном из окон они видят конфликт отца и сына, и одному из парней приходит в голову идея назваться внебрачным сыном хозяина квартиры. В итоге «старшему сыну» приходится по-настоящему улаживать ситуацию в семье.
Вторая пьеса не менее известная. Постановка «Варшавская история» по пьесе Леонида Зорина в свое время произвела настоящий фурор среди театралов. Она запомнилась как сюжетной линией, так и великолепной игрой вахтанговских артистов Михаила Ульянова и Юлии Борисовой. В пьесе повествуется о любви русского парня и польки в середине прошлого века. Но им так и не суждено было стать семейной парой из-за того, что Совесткий Союз начал опускать железный занавес.
«Постановка должна получиться довольно интересной. Поскольку это будет спектакль-диалог, а в таком жанре мы еще не работали. Результат, надеюсь, будет впечатляющим», — сказал корресопнденту ИА «Татар-информ» директор русского драматического театра «Мастеровые» Армандо Диамантэ.
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