Российский самолет доставил из Франции в Сирию свыше 40 тонн гумпомощи

Гумпомощь будет передана для удовлетворения потребностей населения в городе Дума в Восточной Гуте.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Российский самолет военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» доставил в Сирию 44 тонны гуманитарной помощи из Франции. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что 21 июля самолет доставил из французского аэропорта «Шатору» на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению.

Были доставлены медикаменты, медицинское оборудование, препараты для неотложной помощи, одежда, палатки и предметы первой необходимости.

Гумпомощь будет передана для удовлетворения потребностей населения в городе Дума в Восточной Гуте.