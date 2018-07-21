Российский самолет доставил из Франции в Сирию свыше 40 тонн гумпомощи

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Российский самолет военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» доставил в Сирию 44 тонны гуманитарной помощи из Франции. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что 21 июля самолет доставил из французского аэропорта «Шатору» на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению.
Были доставлены медикаменты, медицинское оборудование, препараты для неотложной помощи, одежда, палатки и предметы первой необходимости.
Гумпомощь будет передана для удовлетворения потребностей населения в городе Дума в Восточной Гуте.
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