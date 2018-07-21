Театральные критики первыми увидели премьерный спектакль челнинских кукольников

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Фото: Набережночелнинский театр кукол
(Набережные Челны, 21 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережночелнинском государственном театре кукол состоялся премьерный показ спектакля для взрослых — «Горебогатырь Косометович». Его первыми зрителями стали авторитетные театральные критики.
Спектакль на челнинской сцене поставил режиссер Татарского государственного Академического театра имени Галиаскара Камала Ильгиз Зайниев. Сюжет основан на приключениях Горебогатыря — искателя подвигов, сумасбродного недоросля, опекаемого заботливой матерью и няньками. Однажды ему захотелось вырваться из-под опеки домочадцев и отправиться в поход со сказочными темными силами. Чем завершилось необдуманное путешествие героя — челнинцы узнают в новом театральном сезоне.
Первыми же новую работу челнинских кукольников оценила группа театральных деятелей и критиков, в которую вошли руководитель литературно-драматического отдела ТГАТ имени Камала Нияз Игламов, театровед, редактор журнала «Вопросы театра», руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства Александр Вислов, театральный критик, лауреат Всероссийского конкурса газеты «Культура» Владимир Спешков.
Гости отметили сильные стороны спектакля, а также сделали несколько существенных замечаний по постановке. Авторитетные мнения будут учтены во время допремьерной шлифовки спектакля, сообщили в театре.
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