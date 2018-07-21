На Всемирном фестивале уличного кино в Казани покажут татарстанские короткометражки

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). 25 и 26 июля в парке Горького состоится III Всемирный фестиваль уличного кино. В конкурсной программе примут участие два фильма молодых и перспективных татарстанских режиссеров, сообщается на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».
Команда организаторов, осуществляющая кругосветный тур Владивосток – Сан-Франциско, посетит Казань, чтобы представить лучшие короткометражки со всей России.
В прошлом году на Всемирном фестивале уличного кино были показаны три короткометражки молодых татарстанцев. Они были показаны во внеконкурсной программе по инициативе казанской площадки и поддержаны московской стороной.
В этом году наши земляки – режиссеры Амир Аскаров и Байбулат Батуллин – попали в программу фестиваля уже путем отбора в Москве. Байбулат Батуллин уже заявлялся в качестве режиссера на многих фестивалях, и его фильм «Половинки» может претендовать на гран-при. Он заявлен в конкурсной программе, которая пройдет 25 июля.
26 июля зрители увидят «Солнечный ветер» Амира Галиаскарова, который уже известен по работам в качестве сценариста, оператора и актера. Кинолента «Солнечный ветер» стала режиссерским дебютом.
Перед показом короткометражек выступит молодежный оркестр Sforzando. Музыканты исполнят саундтреки из самых известных анимэ Миядзаки и всеми любимые мелодии под открытым небом. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте организаторов в соцсети «ВКонтакте».
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