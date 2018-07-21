МИД: Путин обозначил приоритеты работы дипслужбы

Совещание послов и постоянных представителей России состоялось в Москве 19-20 июля.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин обозначил приоритеты дальнейшей деятельности дипломатической службы на совещании послов и постоянных представителей в Москве, сообщает пресс-служба МИД России.

Главным ориентиром стало обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития. Для достижения этой задачи потребуется расширить международное сотрудничество по всем направлениям с опорой на принципы, которые закреплены в действующей концепции внешней политики, говорится в сообщении.

Совещание послов и постоянных представителей России состоялось в Москве 19-20 июля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин рассказал о своем отношении к изменению пенсионного возраста.