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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Двое мужчин и женщина погибли в аварии в Ленобласти, сообщает ТАСС.
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Жертвами аварии стали три человека – двое мужчин и одна женщина. Еще шестерым пострадавшим потребовалась помощь врачей
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