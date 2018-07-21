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Рустам Минниханов: «Древний Болгар важен для мусульман всего мира»

Татар-информ

21 июля 2018, 13:47

Происшествия

Двое мужчин и женщина погибли в аварии в Ленобласти

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Фото: соц сети

Смертельное ДТП произошло сегодня утром на подъезде к деревне Хапо-Ое.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Двое мужчин и женщина погибли в аварии в Ленобласти, сообщает ТАСС.

Смертельное ДТП произошло сегодня около восьми часов утра возле деревни Хапо-Ое. По предварительным данным, маршрутный автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовиком.

Жертвами аварии стали три человека – двое мужчин и одна женщина. Еще шестерым пострадавшим потребовалась помощь врачей

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