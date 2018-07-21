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Рустам Минниханов: «Древний Болгар важен для мусульман всего мира»

Татар-информ

21 июля 2018, 13:00

Официальная хроника

Рустам Минниханов: «Древний Болгар важен для мусульман всего мира»

Фото: Салават Камалетдинов/архив

На 1096-ю годовщину со дня принятия ислама Волжской Булгарией в Болгаре собрались тысячи мусульман.

(Болгар, 21 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Древнем Болгаре на Болгар-жиен — празднике принятия ислама Волжской Булгарией собрались тысячи мусульман. 1096-я годовщина с момента исторического события собрала гостей не только из Татарстана, но и со всей России, а также из 26 уголков мира.

«Болгар-жиен и сам древний Болгар — событие и место, важные не только для Татарстана, а для мусульман всего мира», — подчеркнул, приветствуя собравшихся, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В торжественной церемонии также приняли участие Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, руководители министерств и ведомств РТ, главы районов республики и делегаты IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей и внеочередного — VII съезда Всемирного конгресса татар.

«Мы собрались на этой священной земле, чтобы отдать дань памяти нашим предками. В 922 году здесь нашими предками было принято историческое решение. Эта земля стала священной для нас», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил масштаб произошедших в последние годы на болгарской земле перемен. Особые слова благодарности лидер республики адресовал фонду «Возрождение» и его основателю — Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, а также всем тем людям и организациям, кто и средствами, и делом способствовал возрождению Болгара и включению его в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Восемь лет назад мы начали эту масштабную работу и сейчас можем сказать, что мы с ней успешно справились. И главная задача сейчас: правильно распорядиться этим наследием во благо жителей Татарстана, России, мира», — подчеркнул Минтимер Шаймиев.

Рустам Минниханов также отметил огромную роль этого места в духовном воспитании населения и, в первую очередь, молодежи: «Это не только музейная территория, но и образовательный и научный центр. Болгарская академия должна служить всему миру».

Об этом же в своем послании к участникам торжества, зачитанном со сцены, написал первый заместитель руководителя Аппарата Президента России Сергей Кириенко: «Сегодня Татарстан становится общепризнанным центром мусульман, просвещения и богословия, во многом благодаря Болгарской исламской академии, создание и развитие которой поддержал Президент России Владимир Путин. Федеральные власти будут прилагать все усилия к тому, чтобы сделать Татарстан одним из самых авторитетных и значимых мировых центров мусульманской науки и культуры».

«То, что мы все здесь собираемся из года в год, говорит о нашем стремлении сохранить наши религию, традиции, обычаи, язык, культуру — все то, что было завещано нам нашими предками», — подчеркнул муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

«Аллах един, и мы должны об этом помнить. А также о выборе пути и том, с чем мы однажды предстанем перед Всевышним», — обратился к собравшимся Талгат Таджуддин. Он отметил, что и в годы гонения на религию многие правоверные пусть тайком, но сохраняли верность заветам предков. Тогда, десятилетия назад, мусульманам было горько от того, что Болгар — место, где был принят ислам, оказалось в запустении. Но тем больше радость сейчас, когда древний город возродился к новой жизни. 

«Весь мир создан Всевышним. И весь земной шар — его храм», — подчеркнул Верховный муфтий России. И то, сколько раздора и войн происходит вокруг, истинного верующего не может оставить безучастным. «Россия помогает примирить конфликтующие стороны. Наше государство, где мирно сосуществуют 193 народа, может служить достойным примером», — заявил Талгат Таджуддин.

Свои поздравления участникам Болгар-жиен прислали председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баранов, а также другие официальные лица и религиозные лидеры.

Торжество продолжилось праздничным концертом. А позже все присутствующие приняли участие в полуденном намазе, который провел Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

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