Рустам Минниханов: «Древний Болгар важен для мусульман всего мира»

Фото: Салават Камалетдинов/архив
(Болгар, 21 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Древнем Болгаре на Болгар-жиен — празднике принятия ислама Волжской Булгарией собрались тысячи мусульман. 1096-я годовщина с момента исторического события собрала гостей не только из Татарстана, но и со всей России, а также из 26 уголков мира.
«Болгар-жиен и сам древний Болгар — событие и место, важные не только для Татарстана, а для мусульман всего мира», — подчеркнул, приветствуя собравшихся, Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В торжественной церемонии также приняли участие Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, руководители министерств и ведомств РТ, главы районов республики и делегаты IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей и внеочередного — VII съезда Всемирного конгресса татар.
«Мы собрались на этой священной земле, чтобы отдать дань памяти нашим предками. В 922 году здесь нашими предками было принято историческое решение. Эта земля стала священной для нас», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Президент Татарстана отметил масштаб произошедших в последние годы на болгарской земле перемен. Особые слова благодарности лидер республики адресовал фонду «Возрождение» и его основателю — Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, а также всем тем людям и организациям, кто и средствами, и делом способствовал возрождению Болгара и включению его в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
«Восемь лет назад мы начали эту масштабную работу и сейчас можем сказать, что мы с ней успешно справились. И главная задача сейчас: правильно распорядиться этим наследием во благо жителей Татарстана, России, мира», — подчеркнул Минтимер Шаймиев.
Рустам Минниханов также отметил огромную роль этого места в духовном воспитании населения и, в первую очередь, молодежи: «Это не только музейная территория, но и образовательный и научный центр. Болгарская академия должна служить всему миру».
Об этом же в своем послании к участникам торжества, зачитанном со сцены, написал первый заместитель руководителя Аппарата Президента России Сергей Кириенко: «Сегодня Татарстан становится общепризнанным центром мусульман, просвещения и богословия, во многом благодаря Болгарской исламской академии, создание и развитие которой поддержал Президент России Владимир Путин. Федеральные власти будут прилагать все усилия к тому, чтобы сделать Татарстан одним из самых авторитетных и значимых мировых центров мусульманской науки и культуры».
«То, что мы все здесь собираемся из года в год, говорит о нашем стремлении сохранить наши религию, традиции, обычаи, язык, культуру — все то, что было завещано нам нашими предками», — подчеркнул муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
«Аллах един, и мы должны об этом помнить. А также о выборе пути и том, с чем мы однажды предстанем перед Всевышним», — обратился к собравшимся Талгат Таджуддин. Он отметил, что и в годы гонения на религию многие правоверные пусть тайком, но сохраняли верность заветам предков. Тогда, десятилетия назад, мусульманам было горько от того, что Болгар — место, где был принят ислам, оказалось в запустении. Но тем больше радость сейчас, когда древний город возродился к новой жизни.
«Весь мир создан Всевышним. И весь земной шар — его храм», — подчеркнул Верховный муфтий России. И то, сколько раздора и войн происходит вокруг, истинного верующего не может оставить безучастным. «Россия помогает примирить конфликтующие стороны. Наше государство, где мирно сосуществуют 193 народа, может служить достойным примером», — заявил Талгат Таджуддин.
Свои поздравления участникам Болгар-жиен прислали председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баранов, а также другие официальные лица и религиозные лидеры.
Торжество продолжилось праздничным концертом. А позже все присутствующие приняли участие в полуденном намазе, который провел Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
Следующая новость
В Казани прогнозируется усиление ветра до 16 м/с.
Авария произошла сегодня утром на 861-м км трассы М7 «Волга».
На 1096-ю годовщину со дня принятия ислама Волжской Булгарией в Болгаре собрались тысячи мусульман.
Инцидент произошел сегодня рано утром в Агрызском районе республики вблизи села Красный Бор.
Православные пройдут от Благовещенского собора в Кремле до Крестовоздвиженского храма на улице Миславского.
Председатель национального совета «Милли шура» заявил, что пребывание в лагере «Сэлэт» должно менять отношение детей к родному языку и своему народу.
4 августа Вылегжанин выйдет на старт «полужелезной» дистанции (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21.1 км бег).
В уставе Всемирного конгресса татар оказались неточности, отметил председатель исполкома ВКТ.
Председатель «Милли шура» поблагодарил делегатов за оказанное доверие.
Служба состоялась в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
ДТП произошло накануне вечером возле церкви села Введенская Слобода.
Кредит берется на два года под 12 процентов годовых, завод ищет кредитора, который покроет эту сумму.
Митрополит поделился, когда собор распахнет двери для прихожан.