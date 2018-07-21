Авария произошла сегодня утром на 861-м км трассы М7 «Волга».

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Татарстане водитель «Лады» сломал ногу в ДТП с фурой из Белгородской области, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП на 861-м км трассы М7 в Пестречинском районе республики пришло сегодня в 10.04 на единый номер вызова экстренных служб 112.

Водитель легковушки «Лада Приора» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фурой «Рено» из Белгородской области. От удара грузовик съехал на обочину, а «Ладу» развернуло и выкинуло на другой край дороги.

В результате аварии 38-летний водитель легковушки сломал ногу и получил ушибы и ссадины. Сотрудники отдельного поста ППС «Шали» отключили аккумулятор у разбитого авто и передали пострадавшего медикам скорой помощи. Мужчину госпитализировали в травмоцентр Казани.

Водитель фуры в аварии не пострадал.



