Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Татарстане водитель «Лады» сломал ногу в ДТП с фурой из Белгородской области, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о ДТП на 861-м км трассы М7 в Пестречинском районе республики пришло сегодня в 10.04 на единый номер вызова экстренных служб 112.
Водитель легковушки «Лада Приора» вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фурой «Рено» из Белгородской области. От удара грузовик съехал на обочину, а «Ладу» развернуло и выкинуло на другой край дороги.
В результате аварии 38-летний водитель легковушки сломал ногу и получил ушибы и ссадины. Сотрудники отдельного поста ППС «Шали» отключили аккумулятор у разбитого авто и передали пострадавшего медикам скорой помощи. Мужчину госпитализировали в травмоцентр Казани.
Водитель фуры в аварии не пострадал.
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