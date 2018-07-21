На Украине заявили о переговорах с Западом по санкциям против черноморских портов РФ

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Украина ведет переговоры с Западом о введении санкций против российских черноморских портов. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
В эфире «112 Украина» он отметил, что ведутся переговоры с европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море.
Санкционная волна в отношении Москвы растет, а последнее рассмотрение в конгрессе США расширения списка санкций является «адекватным ответом на все бесчинства России», добавил Омелян.
Ранее сообщалось, что Омелян предложил ввести санкции против российских портов в Черном море.
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