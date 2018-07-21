В ДНР рассказали, что ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Как отметил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз.
По его словам, киевские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
Силовики ВСУ в общей сложности использовали 134 боеприпаса, добавил он.
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