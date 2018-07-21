В ДНР рассказали, что ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие

В общей сложности за сутки силовики ВСУ использовали 134 боеприпаса, заявил представитель ДНР.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Как отметил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило семь раз.

По его словам, киевские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Силовики ВСУ в общей сложности использовали 134 боеприпаса, добавил он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что невозможно провести честный референдум в Донбассе «в условиях российской оккупации».