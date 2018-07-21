«Крик отчаяния»: Захарова отреагировала на резкое выступление российского дипломата в ООН

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Слова заместителя постпреда России при ООН Владимира Сафронкова «что ты глаза отводишь?» в адрес его британского коллеги Мэттью Райкрофта стали «криком отчаяния». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.
На заседании Совбеза ООН 12 апреля прошлого года при обсуждении якобы использования химоружия в Сирии Сафронков обратился к Райкрофту с резким высказыванием.
«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — сказал Сафронков.
Захарова объяснила, что в этих словах дипломата была сконцентрирована боль, а само выражение представляло собой «крик отчаяния».
По ее словам, этой фразой один человек призывал другого ответить, как ему не стыдно, отдает ли он себе отчет в том, куда заводит мировое сообщество.
Дипломат также сравнила слова Сафронкова и высказывание главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона. По ее мнению, фраза Уильямсона: «Россия должна отойти в сторону и заткнуться» — это пример хамства и пренебрежения в отношении целой страны и ее народа.
А первая фраза была обращена к конкретному коллеге за столом переговоров, отметила официальный представитель МИД.
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