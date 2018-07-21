Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за высказываний в Twitter

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Американская компания The Walt Disney Studios уволила режиссера фантастической саги «Стражи Галактики» Джеймса Ганна из-за серии цитат в соцсети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта, передает РИА Новости.
Представители студии пояснили, что заявления режиссера были «оскорбительными, неприемлемыми и несовместимыми с ценностями студии», поэтому компания разорвала отношения с Ганном. В итоге режиссера отстранили от участия в съемках третьей части приключенческой ленты.
Сообщения режиссера, написанные в саркастической манере, касались темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Сам режиссер объяснил, что в начале своей карьеры он любил провоцирующие и вопиющие шутки, однако с того момента он сильно изменился.
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