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Татар-информ

21 июля 2018, 11:53

КультураШоу-бизнес

Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за высказываний в Twitter

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Джеймс Ганн объяснил, что в начале своей карьеры он любил провоцирующие и вопиющие шутки, однако с того момента он сильно изменился.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Американская компания The Walt Disney Studios уволила режиссера фантастической саги «Стражи Галактики» Джеймса Ганна из-за серии цитат в соцсети Twitter, которые он сделал еще до подписания контракта, передает РИА Новости.

Представители студии пояснили, что заявления режиссера были «оскорбительными, неприемлемыми и несовместимыми с ценностями студии», поэтому компания разорвала отношения с Ганном. В итоге режиссера отстранили от участия в съемках третьей части приключенческой ленты.

Сообщения режиссера, написанные в саркастической манере, касались темы педофилии, изнасилования и террористической атаки в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Сам режиссер объяснил, что в начале своей карьеры он любил провоцирующие и вопиющие шутки, однако с того момента он сильно изменился.

 

 

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