В Кении при попытке ограбления застрелили российского туриста

Мужчина отправился в центр Найроби, когда на него напали злоумышленники.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Российского туриста застрелили при попытке ограбления в Кении, сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел в пригороде Найроби. Злоумышленники попытались ограбить россиянина, но он стал сопротивляться. Тогда преступники несколько раз выстрелили в мужчину.

Потерпевшего экстренно госпитализировали. Медики боролись за жизнь мужчины, но от полученных ранений он скончался.

