(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). На Каме спасли двух рыбаков, которых унесло течением, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о двух рыбаках, которых уносит течение в сторону Набережных Челнов, пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 рано утром в субботу.
Трое мужчин приехали в село Красный Бор из Ижевска, чтобы порыбачить. Двое рыбаков на лодке ПВХ отправились на реку, третий товарищ остался ждать их в селе.
Мужчины обратились за помощью к спасателям, когда поняли, что не могут справиться с течением и их уносит далеко от населенного пункта. Прибывшие на помощь сотрудники ЗПСО №6 спасли рыбаков и вывели их на берег.
Инцидент произошел сегодня рано утром в Агрызском районе республики вблизи села Красный Бор.
Православные пройдут от Благовещенского собора в Кремле до Крестовоздвиженского храма на улице Миславского.
Председатель национального совета «Милли шура» заявил, что пребывание в лагере «Сэлэт» должно менять отношение детей к родному языку и своему народу.
4 августа Вылегжанин выйдет на старт «полужелезной» дистанции (1.93 км плавание, 90 км велогонка, 21.1 км бег).
В уставе Всемирного конгресса татар оказались неточности, отметил председатель исполкома ВКТ.
Председатель «Милли шура» поблагодарил делегатов за оказанное доверие.
Служба состоялась в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
ДТП произошло накануне вечером возле церкви села Введенская Слобода.
Кредит берется на два года под 12 процентов годовых, завод ищет кредитора, который покроет эту сумму.
Митрополит поделился, когда собор распахнет двери для прихожан.
По мнению победительницы, кряшенская красавица должна быть не только милой и стройной, но и знать историю, обряды кряшен.
Наджип Наккаш – частый участник выставок российского и международного уровня.
Собственникам, которые самовольно подключились к коммунальным сетям, грозят немалые штрафы.
Команда «КАМАЗ-Мастер» выставила на марафон шесть экипажей.