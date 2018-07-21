Инцидент произошел сегодня рано утром в Агрызском районе республики вблизи села Красный Бор.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). На Каме спасли двух рыбаков, которых унесло течением, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о двух рыбаках, которых уносит течение в сторону Набережных Челнов, пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 рано утром в субботу.

Трое мужчин приехали в село Красный Бор из Ижевска, чтобы порыбачить. Двое рыбаков на лодке ПВХ отправились на реку, третий товарищ остался ждать их в селе.

Мужчины обратились за помощью к спасателям, когда поняли, что не могут справиться с течением и их уносит далеко от населенного пункта. Прибывшие на помощь сотрудники ЗПСО №6 спасли рыбаков и вывели их на берег.

