В Казани начался крестный ход с иконой Казанской Божией Матери

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Фото: Григорий Князев
(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). В Казани начался крестный ход в честь дня обретения Казанской иконы Божией Матери. Ходу предшествовало торжественное богослужение митрополита Казанского и Татарстанского Феоана в Благовещенском соборе Казанского Кремля.
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