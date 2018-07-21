Портал экс-сотрудников ЦРУ: Ядерное оружие России превосходит американское

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Российское ядерное оружие в несколько раз превышает мощность американского. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал экс-сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США SofRep.
Эксперты сравнили ядерную мощность нескольких атомных бомб, в том числе «Малыша» и «Толстяка», которые Соединенные Штаты сбросили на Японию. По данным портала, последние российские разработки опережают мощнейшее оружие других стран.
Так, ракетный комплекс «Сармат» обладает мощностью 50 тыс. килотонн, а суперторпеда с подлодки «Статус-6» — 100 тыс. килотонн, в то время как американская термоядерная бомба B-53 обладает мощностью в 9 тыс. килотонн. Из этого следует, что российское ядерное оружие превосходит американское по силе по меньшей мере в 5,5 и 11,1 раза соответственно.
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