Портал экс-сотрудников ЦРУ: Ядерное оружие России превосходит американское

Ракетный комплекс «Сармат» обладает мощностью 50 тыс. килотонн, а американская термоядерная бомба B-53 обладает мощностью в 9 тыс. килотонн.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Российское ядерное оружие в несколько раз превышает мощность американского. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал экс-сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США SofRep.

Эксперты сравнили ядерную мощность нескольких атомных бомб, в том числе «Малыша» и «Толстяка», которые Соединенные Штаты сбросили на Японию. По данным портала, последние российские разработки опережают мощнейшее оружие других стран.

Так, ракетный комплекс «Сармат» обладает мощностью 50 тыс. килотонн, а суперторпеда с подлодки «Статус-6» — 100 тыс. килотонн, в то время как американская термоядерная бомба B-53 обладает мощностью в 9 тыс. килотонн. Из этого следует, что российское ядерное оружие превосходит американское по силе по меньшей мере в 5,5 и 11,1 раза соответственно.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на вооружение армии поступит ракетный комплекс «Авангард», а через год — «Сармат».