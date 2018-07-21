Василь Шайхразиев: «Присылайте детей в лагерь „Сэлэт“, и мы за десять дней сделаем из них татар»

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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Заместитель Премьер-министра Татарстана — председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев посетил детский лагерь «Сэлэт» в селе Билярск Алексеевского района РТ. В прямом эфире радио «Татар радиосы», развернувшего свою точку в одном из шатров лагеря, он поделился своими мыслями о задачах «Сэлэт». Он также пообщался с участниками форума и ответил на их вопросы.
Василь Шайхразиев отметил, что в лагерь «Сэлэт» на международный образовательный форум приезжают дети из разных регионов России и зарубежных стран. «Зачастую они не владеют татарским языком. Наша главная задача в том, чтобы такие дети, оказавшись на исторической земле татар, своих предков, ощутили желание выучить татарский язык, вернулись к родному языку. Во время встреч и общения в их сердце должна закладываться любовь к Татарстану. Они должны осознать, что являются татарами, и почувствовать вину за то, что не знают родного языка. Чтобы они здесь произнесли свои первые слова на татарском и уехали с желанием изучить язык через Интернет к приезду в следующем году», — сказал Василь Шайхразиев в эфире «Татар радиосы».
Во время своего визита вице-премьер РТ подробно расспросил, как здесь занимаются с детьми, на каком уровне происходит общение на татарском языке, отметив, что это не должно быть сделано для видимости. Он подчеркнул, что все проводимые здесь мероприятия должны служить одной цели — пробуждения у детей любви к татарскому языку. Он также отметил, что у детей надо закрепить мысль — «Зная татарский, ты сможешь стать Президентом Татарстана».
«Для нас важно, что отсюда с собой заберут дети. Мы их зовем сюда не для того, чтобы они просто завели себе новых друзей. Детям надо показать ступени роста — возможность подняться, ступень за ступенью», — сказал Шайхразиев. Он отметил, что очень важен пример личностей, прошедших через «Сэлэт».
По его словам, в участниках форума должна быть динамика. «Должна чувствоваться разница в первом и последнем дне пребывания в лагере. Если сможем вложить в их сердца мысль о любви к татарскому языку и пробудить желание приехать в следующем году, можно считать, что миссия выполнена», — сказал он.
Председатель «Милли шура» обратил внимание на то, что задачи, о которых говорилось в прошлом году, были решены. Одна из них — новый мост через реку для проезда к площади, где проходит форум. «Действительно, получился красивый арт-объект», — оценил он.
Вице-премьер РТ также ознакомился с работой точки халяльного питания «Тубетей», побывал в шатре с мастер-классами по IT-технологиям, а в одном из образовательных шатров ему рассказали о проведении различных квестов по истории.
Затем Василь Шайхразиев в узком кругу встретился с участниками форума из регионов России. Дети старались отвечать на его вопросы на татарском языке. Организаторы заверили, что общение в лагере на 90 — 95 процентов происходит на татарском языке. «В регионах нам родители говорят, что они не могут обучать своих детей родному языку, потому что нет школ. Мы им говорим, чтобы присылали детей в наш лагерь „Сэлэт“, и мы за 10 дней сделаем из них татар. Им должно быть легче изучать татарский. Наша главная задача — научить детей родному языку. Наверное, сложновато давать на татарском термины в IT технологиях, но все равно надо найти выход», — сказал Василь Шайхразиев, дав понять, что общаться в лагере на русском или другом языке — это отрицательный пример.
Во время встречи в большом шатре председатель «Милли шура» ответил на вопросы детей, поделился своим мнением о том, каким должен быть лидер, о его ответственности. Отвечая на вопрос о родословной, он сказал, что знание семи поколений предков — не такое большое достижение, если при этом ты не знаешь родного языка. Дети также узнали, что Василь Шайхразиев не мечтает о машине времени и не горит желанием попасть в какую-либо историческую эпоху. «Пусть все идет в свое время», — сказал он.
Почетному гостю «салкеши» (так себя называют участники лагеря «Сэлэт» — прим. Т-и) озвучили свои кричалки. Председатель «Милли шура» заявил, что руководство республики возлагает на них большие надежды.
По распоряжению Президента Татарстана Рустама Минниханова, посетившего лагерь в прошлом году, в этом году решено организовать 6 смен. В эти дни проходит четвертая смена VII международного молодежного образовательного форума. Составлена программа лекций, мастер-классов, деловых игр.
Всего в рамках лагеря «Сэлэт» проходит 25 профильных смен. В этом году нет смен в зарубежных странах, для участников из других стран был организован конкурс «Тулпар», и победители сами приехали в Татарстан. Ранее лагеря «Сэлэт» проводились в Монреале, Австралии, Чехии, Болгарии, Испании, Италии.
«Планируем в следующем году выехать в какую-нибудь зарубежную страну. И в этом году „Сэлэт“ возвращается на Черное море. После перерыва в несколько лет в конце августа — начале сентября организуем там лагерь», — сказал один из организаторов — волонтер Тимерхан.
Он также сообщил, что в рамках шестой смены на базе «Фэнсар» пройдет новый лагерь «Сэлэт-Ак Буре». «Это смена для тех, кто готовится ко взрослой жизни. Будут уроки по вождению, мастер-классы по разным профессиям. К шестой смене также ожидаем Тину Канделаки», — сказал Тимерхан.
Площадка лагеря «Сэлэт» в Билярске в этом году стала еще более удобной для проживания. Появились большие шатры для вечерних мероприятий. Дети расположились в новых палатках. Теперь они кладут матрасы не на голую землю, как раньше, а на половые доски толщиной около 10 сантиметров.
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