В Казани завершилась торжественная литургия в честь обретения Казанской иконы Божией матери

Служба состоялась в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). В Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялась торжественная литургия перед крестным ходом в честь обретения Казанской иконы Божией матери, одной из самых чтимых икон в Русской православной церкви. Службу провел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Паломники и верующие прибыли на службу со всей Казани, а само богослужение, охраняемое казаками, прошло без происшествий.