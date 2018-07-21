В Казани завершилась торжественная литургия в честь обретения Казанской иконы Божией матери

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). В Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялась торжественная литургия перед крестным ходом в честь обретения Казанской иконы Божией матери, одной из самых чтимых икон в Русской православной церкви. Службу провел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.
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