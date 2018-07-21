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Владыка Феофан: Для Патриарха строительство собора Казанской иконы Божией Матери – это бальзам

Татар-информ

21 июля 2018, 09:46

Духовная жизнь

В Казани завершилась торжественная литургия в честь обретения Казанской иконы Божией матери

Служба состоялась в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). В Благовещенском соборе Казанского Кремля состоялась торжественная литургия перед крестным ходом в честь обретения Казанской иконы Божией матери, одной из самых чтимых икон в Русской православной церкви. Службу провел митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Паломники и верующие прибыли на службу со всей Казани, а само богослужение, охраняемое казаками, прошло без происшествий.

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