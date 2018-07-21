S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне BBB

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB-, прогноз стабильный. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение агентства.
Краткосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте подтвержден на уровне А-3, а краткосрочный и долгосрочный кредитные рейтинги в национальной валюте – на уровне BBB и А-2 соответственно.
S&P обосновало подтверждение долгосрочного рейтинга тем, что прочный платежный баланс вместе с гибким обменным курсом и разумным бюджетным планированием должны позволить российской экономике преодолеть воздействие вероятных новых санкций.
По мнению аналитиков агентства, рост ВВП России в 2019 – 2021 годах ускорится в среднем до 1,8 с нынешних 1,6 процента.
Министр финансов РФ Антон Силуанов позитивно отреагировал на решение S&P о подтверждении кредитного рейтинга, передает РИА Новости.
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