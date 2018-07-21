Киев заявил об абсолютной неприемлемости референдума в Донбассе

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Проведение референдума на неподконтрольной Киеву части территории Донбасса абсолютно неприемлемо для украинской стороны. Об этом заявил политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в своем Twitter’е.
В соответствующем предложении украинский дипломат увидел желание Кремля «узаконить свои преступления». По его словам, власти Украины решительно отвергают «странную идею проведения референдумов на оккупированных территориях под угрозой российского оружия».
Ранее о неприемлемости идеи проведения плебисцита в Донбассе для американской администрации рассказали официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт и пресс-секретарь Совета национальной безопасности Гаррет Маркиз.
Сначала агентство Bloomberg сообщило, что Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум для урегулирования конфликта в Донбассе. Оно сослалось на двоих участников встречи с российским лидером, состоявшейся в Министерстве иностранных дел РФ.
Затем «Интерфакс», сославшись на информированный источник, рассказал, что на плебисцит был бы вынесен вопрос не вступления самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в состав России, а их автономии в составе Украины.
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