Казанский завод точного машиностроения ищет 180 миллионов на покрытие долгов

Кредит берется на два года под 12 процентов годовых, завод ищет кредитора, который покроет эту сумму.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Казанский завод точного машиностроения объявил тендер на покрытие своих долгов на 180 миллионов рублей. Кредит берется на два года под 12 процентов годовых. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Согласно условиям конкурса, необходимо открыть для завода кредитную линию на погашение задолженности сроком до 31 июля 2020 года. Общая задолженность, указанная в техническом задании, составляет 180 миллионов рублей, тендер выставляется по цене процентов — 41 миллион рублей. Однако сам портал на данный момент пометил тендер как не прошедший контроль надзирающих органов. Казанский завод точного машиностроения («Точмаш») является федеральным казенным предприятием и производит продукцию по заказам Министерства обороны России, в частности, взрыватели. В июле в СМИ появилась информация, что здания завода будут отремонтированы за 25 миллионов рублей.