За полтора года в Елабуге выявлены более 120 случаев самовольного подключения к водопроводу

Собственникам, которые самовольно подключились к коммунальным сетям, грозят немалые штрафы.

(Елабуга, 21 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сотрудники Водоканала Елабуги возобновили рейды по выявлению случаев самовольного подключения и пользования услугами водоснабжения и водоотведения собственниками домовладений города. Всего за полтора года деятельности водоканала в составе особой экономической зоны «Алабуга» выявлены более 120 таких домовладений.

Собственники еще 47 домовладений обратились в компанию в период так называемой амнистии, когда они без штрафов и взысканий могли законно оформить подключения к водопроводу.

Накануне участники рейда установили два таких дома, после чего перекрыли подачу воды в них и установили пломбы.

Собственникам, которые самовольно подключились к коммунальным сетям, грозят немалые штрафы. Например, стандартное подключение трубопровода диаметром 25 мм может обойтись в сумму от 320 тыс. рублей, а при наличии канализации – от 565 тыс. рублей.

Ранее руководство ОЭЗ приняло решение о досудебном урегулировании споров, связанных с самовольным подключениям домовладения к централизованным сетям. В 2017 году собственники 27 домовладений урегулировали спор в досудебном порядке, в 2018 году – еще 44 в досудебном и два в судебном, сообщает пресс-служба ОЭЗ «Алабуга».

«Наш город активно застраивается. Собственники домовладений, подключаясь к сетям водоснабжения или канализации самовольно, не только нарушают закон, соответственно, осуществляя хищение воды или несанкционированный сброс стоков, но и своими действиями нарушают целостность централизованных сетей водоснабжения или водоотведения, их пропускную способность, что в конечном итоге приводит к снижению качества оказания услуг добросовестным абонентам водоканала. Это нехватка воды, засоры на сетях, утечки, заужения трубопроводов», – разъяснил главный инженер департамента по водоснабжению и водоотведению АО «ОЭЗ ППТ "Алабуга"» Рамиль Маханов.