К Спасской ярмарке в Елабуге организуют парковку и обустроят две дороги

Спасская ярмарка будет проходить в Елабуге с 3 по 5 августа.

(Елабуга, 21 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). К Спасской ярмарке, которая состоится в Елабуге с 3 по 5 августа, будет организована парковка и обустроены две дороги к ней. Будет проложена и пешеходная дорожка от парковки к стадиону «Молодежный», где пройдет основное действо. Об этом шла речь на совещании с участием главы Елабужского района Геннадия Емельянова.

Под автопарковку автомобилей расчищено новое место на Тойминских лугах. Чтобы правильно сориентировать гостей ярмарки, на въезде в город будут установлены направляющие указатели.

Уже утверждена и программа предстоящего праздника. Так, официальное открытие ярмарки состоится 3 августа в 12 часов, а сами торговые ряды заработают по традиции еще с утра.

В первый же день гости праздника смогут посетить фестиваль родовых поместий России. Все три ярмарочных дня гости смогут принять участие в мастер-классах от умельцев, а на главной сцене будут выступать народные коллективы и профессиональные артисты. 4 августа ожидается приезд Белорусского государственного ансамбля «Песняры». В этот же день состоится гала-концерт участников фестиваля авторской песни «ВДОХновение». Закончится день ярмарочным костром.

Традиционно в рамках Спасской ярмарки в городе пройдет фестиваль колокольного звона. Выступать звонари будут как на главной сцене ярмарки, так и на территории Спасского собора. Два звон-концерта состоятся 4 и 5 августа. Завершит свою работу Город мастеров 5 августа. Церемония закрытия начнется в 16 часов. Впрочем, расходиться гостям не придется: программа продолжится шоу-программой Анны Росси из Казани.