Владыка Феофан: Для Патриарха строительство собора Казанской иконы Божией Матери – это бальзам

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан рассказал, что Московский Патриарх Кирилл интересуется строительством собора Казанской иконы Божией Матери.
«Иногда я встречаюсь с Патриархом, и он интересуется ходом работ. Я ему рассказываю, и он всегда с радостью удивляется. Для него строительство собора Казанской иконы Божьей Матери — это бальзам, потому что он видит, как активно идет строительство», — отметил владыка в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину.
В интервью владыка также поделился, как проходят строительные работы и когда верующие смогут помолиться в воссозданном храме.
«Многие считают, что раз храм уже стоит и кресты стоят, надо распахнуть двери и начать служить. Кстати, очень часто бывает, что во многих вновь строящихся храмах так и делают — еще внутри ничего не готово, нет иконостаса, а службу уже начинают. Но мы считаем, что это не очень правильно. Надо дать спокойно строителям сделать свое дело», — считает Феофан.
Он обратил внимание, что над росписью стен, иконостаса и другими элементами трудятся одновременно несколько мастеров.
«Надеемся, что год грядущий даст уже конструктив, а в следующем году мы будем делать внутреннюю отделку — и собор готов», — поделился он планами.
Полное интервью можно будет прочитать на сайте sntat.ru, видео беседы также будет доступно на канале ИА «Татар-информ» в YouTube. Телеверсия программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» выйдет на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30 и в воскресенье, в 13.30.
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