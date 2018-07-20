Жительница Тукаевского района стала лучшей исполнительницей кряшенских песен

По мнению победительницы, кряшенская красавица должна быть не только милой и стройной, но и знать историю, обряды кряшен.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Эльвина Шагалиева из села Мелекес Тукаевского района признана лучшей исполнительницей кряшенских песен, пишет газета «Светлый путь».



В селе Зюри Мамадышского района прошел национальный праздник кряшен «Питрау», в котором Эльвина также заняла второе место. По словам Эльвины, в ее семье со стороны мамы все родственники кряшены. С детства она впитала в себя кряшенскую культуру, слушала кряшенские песни, которые напевала ей бабушка Ольга. Она научила внучку соблюдать национальные обычаи и обряды, пробудила любовь к кряшенской культуре.



Принять участие в конкурсе «Кряшен чибэре» Эльвине предложил фольклорный коллектив «Питрау», участники коллектива подготовили и поддерживали ее в ходе конкурса.

Эльвина изучила историю кряшен, до деталей продумала костюм, научилась печь вкусный калач, вышила на полотенце знак своего рода.



На конкурсе девушка исполнила песню села Мелекес, продекламировала стихотворение, станцевала. По мнению Эльвины, кряшенская красавица должна быть не только милой и стройной, но и знать историю, обряды кряшен. За почетное призовое место красавице подарили серебряный браслет и премию в размере 20 тысяч рублей. Девушка поблагодарила всех, кто ей помогал и поддерживал.



В этом году Тукаевский район представляли фольклорные коллективы «Питрау» из села Мелекес, «Айбагыр» из поселка Татарстан, «Жакын туганнар» из деревни Старые Ерыклы.