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Татар-информ

21 июля 2018, 04:16

Hi-Tech

В США создали робота для ловли глубоководных организмов без причинения им вреда

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Биологи смогут доставать медуз и морских звезд с помощью автоматизированной ловушки в форме додекаэдра.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Американские ученые разработали роботизированную руку для ловли хрупких глубоководных организмов без причинения им вреда, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на исследование Гарвардской лаборатории микроробототехники.

Сейчас биологи отлавливают медуз, кальмаров, морских звезд и других хрупких глубоководных жителей двумя способами: с помощью пробоотборника детрита или вакуумной трубки. В первом случае исследователь располагает трубку над морским жителем, ждет, пока тот заплывет внутрь, и захлопывает дверцы. При использовании второго метода существо всасывается под высоким давлением, что может повредить его тело.

Исследователи сделали робота в форме додекаэдра – фигуры с 12 одинаковыми плоскими гранями. Когда существо заплывает в ловушку, грани смыкаются, образуя клетку. Установленные на механизме датчики определяют размер организма и сжимают грани таким образом, чтобы не повредить его.

Устройство сможет работать на глубине до 11 тыс. м.

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