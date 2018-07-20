В Альметьевске открылась выставка известного художника Наджипа Наккаша

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Фото: «Знамя труда»
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В картинной галерее Альметьевска открылась выставка известного татарского художника Наджипа Наккаша, пишет местная газета «Знамя труда».
Мастер кисти известен туграми, оформлением мечетей и научными проектами в области татарского языка. Учителем Наджипа Наккаша в арабской каллиграфии был живописец и скульптор Баки Урманче.
В свои творения Наккаш включил всю красоту татарской поэзии, особое место в его творчестве занимает личность классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Художник сопоставляет его по значимости и глубине выражения с Кораном. За цикл произведений, посвященный Тукаю, и оформление мечети в Нижнекамске в 2016 году он был удостоен Тукаевской премии.
Наджип Наккаш – частый участник выставок российского и международного уровня, копии его картин опубликованы в каталогах, странствующих по всему миру.
С детства Наккаш мечтал стать художником. Увлекался живописью и портретом, но понял, что на этом поприще ему не добиться успеха. Художник не скрывает, что каллиграфия и знание арабского языка обеспечивают его заказами и работой.
В Альметьевске работы Наджипа Наккаша будут экспонироваться до середины августа.
Наджип Наккаш – частый участник выставок российского и международного уровня.
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