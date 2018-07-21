В Набережных Челнах сменились директора в двух школах и заведующие в семи детсадах

Одну из челнинских гимназий возглавил бывший начальник Управления образования исполкома Тукаевского района.

(Набережные Челны, 21 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах сменились директора в двух школах и семи детсадах. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления образования и по делам молодежи исполкома Автограда Винер Харисов.

Свой пост оставил директор гимназии № 54 Ильдус Галиев, который ушел на заслуженный отдых. Руководителем образовательного учреждения назначен Рамиль Исаев, ранее занимавший должность начальника Управления образования исполкома Тукаевского района. Школу № 9, прежний директор которой Эльвира Крупнова написала заявление об уходе по собственному желанию, возглавила Лада Потапова. Она ранее руководила художественной школой № 1.

По словам Харисова, в части детских садов Челнов также произошли кадровые изменения. В пяти дошкольных учреждениях руководители вышли на пенсию. «Возраст большинства руководителей челнинских ДОУ, которые ушли в этом году на заслуженный отдых, превышал 60-летний порог», – заметил руководитель Управления образования.

Руководители еще двух детсадов покинули свои посты из-за низких рейтинговых показателей. Кадровые перемены коснулись детсадов №№ 54 и 29.

«Другие кадровые изменения пока не планируются», – подчеркнул Харисов.