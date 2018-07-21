В личном кабинете на сайте ПФР появились новые сервисы

Пользователь портала может подать электронное заявление на профессиональные доплаты к пенсии.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Пользователям сайта Пенсионного фонда России стали доступны новые сервисы. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

Теперь через сервис можно подать заявление на профессиональные доплаты к пенсии. Они предназначены бывшим работникам гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков. Профессиональные доплаты также полагаются бывшим работникам угольной промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.

Через сайт ПФР можно подать заявление на дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги. Оно полагается героям России и Советского Союза; гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» или орденом Трудовой Славы; олимпийским чемпионам и некоторым другим лицам.

«Пенсионный фонд Татарстана ежегодно принимает порядка 15 заявлений о назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также более десяти заявлений о назначении выплаты за выдающиеся достижения и заслуги. Профессиональную доплату к пенсии сегодня получают порядка 660 бывших пилотов и других членов летных экипажей, а также порядка 500 вышедших на пенсию работников угольной отрасли», – цитирует пресс-служба управляющего отделением ПФР по РТ Эдуарда Вафина.