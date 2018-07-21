В личном кабинете на сайте ПФР появились новые сервисы

Рекомендуем
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Пользователям сайта Пенсионного фонда России стали доступны новые сервисы. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.
Теперь через сервис можно подать заявление на профессиональные доплаты к пенсии. Они предназначены бывшим работникам гражданской авиации, включая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков. Профессиональные доплаты также полагаются бывшим работникам угольной промышленности, к которым, например, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и машинисты.
Через сайт ПФР можно подать заявление на дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и заслуги. Оно полагается героям России и Советского Союза; гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством» или орденом Трудовой Славы; олимпийским чемпионам и некоторым другим лицам.
«Пенсионный фонд Татарстана ежегодно принимает порядка 15 заявлений о назначении доплаты к пенсии работникам гражданской авиации и угольной промышленности, а также более десяти заявлений о назначении выплаты за выдающиеся достижения и заслуги. Профессиональную доплату к пенсии сегодня получают порядка 660 бывших пилотов и других членов летных экипажей, а также порядка 500 вышедших на пенсию работников угольной отрасли», – цитирует пресс-служба управляющего отделением ПФР по РТ Эдуарда Вафина.
Следующая новость
Коллективным намазом руководил председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин.
Нужны не только халяльное питание, но и медицина, образование, туризм – инфраструктура исламского образа жизни, отметил Президент Татарстана.
Пользователь портала может подать электронное заявление на профессиональные доплаты к пенсии.
Испанский разыгрывающий стал игроком турецкого «Бахчешехира».
Сегодня в некоторых электронных СМИ появилась информация о смерти генерала армии в отставке.
Ранее в Челнах прошло совещание, посвященное подготовке празднования 50-летия КАМАЗа, при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.
В этом году наши земляки – режиссеры Амир Аскаров и Байбулат Батуллин – попали в программу фестиваля путем отбора в Москве.
Соглашения подписали Камиль Исхаков и Ильшат Гафуров.
Концерты Салавата Фатхутдинова юбилейного 30-го сезона состоятся с 1 по 19 августа и завершатся 20 августа гала-концертом конкурса «Татар моны».
«Изге Болгар жыены» проводится с 1995 года.
Спектакли будут поставлены по пьесам Александра Вампилова и Леонида Зорина.
Сказку на челнинской сцене поставил режиссер Татарского государственного Академического театра имени Галиаскара Камала Ильгиз Зайниев.
В Казани прогнозируется усиление ветра до 16 м/с.
Авария произошла сегодня утром на 861-м км трассы М7 «Волга».
На 1096-ю годовщину со дня принятия ислама Волжской Булгарией в Болгаре собрались тысячи мусульман.