Пентагон начал заключать контракты на поставку техники Украине на 200 миллионов долларов

США решили в 2018 году выделить украинской стороне 200 миллионов долларов на усиление безопасности и обороны.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Пентагон начал заключать контракты с Украиной на поставку военной техники и оказание услуг в оборонном секторе на сумму 200 млн долларов. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Facebook’е.

В сообщении дипмисии отмечается, что ранее Соединенные Штаты решили выделить украинской стороне в 2018 году 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

Кроме того, в заявлении посольства говорится, что решение о выделении этих средств подтверждает неизменность позиции США относительно поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.