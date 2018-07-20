Пентагон начал заключать контракты на поставку техники Украине на 200 миллионов долларов

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Пентагон начал заключать контракты с Украиной на поставку военной техники и оказание услуг в оборонном секторе на сумму 200 млн долларов. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Facebook’е.
В сообщении дипмисии отмечается, что ранее Соединенные Штаты решили выделить украинской стороне в 2018 году 200 млн долларов на усиление безопасности и обороны.
Кроме того, в заявлении посольства говорится, что решение о выделении этих средств подтверждает неизменность позиции США относительно поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.
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