В Дагестане при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских

Силовики разыскивают совершивших атаку.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Дагестане в результате нападения боевиков на наряд ДПС двое полицейских убиты и еще один ранен, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Боевики атаковали сотрудников ГИБДД в поселке Стальский, пригороде города Кизилюрта. Информация о числе погибших и раненых носит предварительный характер, добавил собеседник агентства.

Неизвестно, кто именно напал на стражей правопорядка. Силовики сейчас разыскивают совершивших атаку.