В Дагестане при нападении на наряд ДПС погибли двое полицейских

Рекомендуем
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Дагестане в результате нападения боевиков на наряд ДПС двое полицейских убиты и еще один ранен, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Боевики атаковали сотрудников ГИБДД в поселке Стальский, пригороде города Кизилюрта. Информация о числе погибших и раненых носит предварительный характер, добавил собеседник агентства.
Неизвестно, кто именно напал на стражей правопорядка. Силовики сейчас разыскивают совершивших атаку.
В городе побывали участники конкурса «Битва хоров» и фестиваля «Буа: Пространство диалога», а также путешественники из разных стран.
В 2018 году в программе участвуют 22 дома.
В нижнекамском лагере акцент делается на горной подготовке.
Наибольший риск утечки корпоративной информации связан с использованием сотрудниками некоторых мессенджеров.
Челнинская семья Баймухаметовых уже воспитывает сына и двух дочерей.
Инвестиции ЗМ в развитие производства на территории ОЭЗ «Алабуга» в 2018 году составили 1,4 млн. долларов.
Участники акции закупают школьную форму, канцелярию для первоклашек из малоимущих семей.
29 июля в 19:00 на своем поле казанцы проведут первый матч нового чемпионата России с «Краснодаром».
На трассах столицы РТ пройдут заезды в 5 классах.
21 июля в парке «Черное озеро» в 19:00 состоится танцевальный open-air – жителей и гостей города научат танцевать популярные Zouk и Kizomba.