В Ульяновске из торгового центра эвакуировали более пяти тысяч человек

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Ульяновске из-за короткого замыкания из здания торгового центра «Аквамолл» эвакуировали более пяти тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Ульяновской области.
По словам собеседника агентства, короткое замыкание случилось в электрощитовой на цокольном этаже торгового центра.
Согласно информации издания «Ульяновская правда», инцидент произошел сразу после начала проливного дождя. Из служебного входа, рядом с которым работали пожарные, валил едкий дым.
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