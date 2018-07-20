В Ульяновске из торгового центра эвакуировали более пяти тысяч человек

Причиной эвакуации стало короткое замыкание в электрощитовой.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Ульяновске из-за короткого замыкания из здания торгового центра «Аквамолл» эвакуировали более пяти тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Ульяновской области.

По словам собеседника агентства, короткое замыкание случилось в электрощитовой на цокольном этаже торгового центра.

Согласно информации издания «Ульяновская правда», инцидент произошел сразу после начала проливного дождя. Из служебного входа, рядом с которым работали пожарные, валил едкий дым.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.