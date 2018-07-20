Бах заявил о готовности МОК вернуть РФ в состав комитета

Международный олимпийский комитет поддержал реформы в российском спорте.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет готов вернуть Россию в состав организации. Об этом заявил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне, передает РИА Новости.

Томас Бах напомнил, что на РФ были наложены санкции и что она не будет упоминаться в книгах об Олимпиаде 2018 года.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане из-за временного отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступали как «олимпийские атлеты из России» под нейтральным флагом.

Глава МОК отметил, что Россия «приняла месседж» о необходимости изменений и готова «перевернуть страницу». В качестве примера он упомянул обновление ОКР и Российского антидопингового агентства, приход новых людей в руководство Министерства спорта РФ, а также «изменения в менталитете».

Бах заверил в поддержке соответствующих инициатив со стороны возглавляемой им организации.