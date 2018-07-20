Под Нижнекамском открылась смена палаточного лагеря «Зарница»

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Фото: пресс-служба Нижнекамского района
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Сегодня состоялось торжественное открытие четвертой смены в военно-патриотическом палаточном лагере «Зарница», расположенном недалеко от Камских Полян у реки Вязовка, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.
Лагерь работает с 2011 года. На сегодняшний день за четыре смены проходят сборы 400 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Из четырех взводов – один девичий, он организуется последние четыре года. Девочки тренируются и несут вахту наравне с мальчиками. Каждая смена длится семь дней.
В Татарстане функционирует восемь аналогичных лагерей, в нижнекамском лагере акцент делается на горной подготовке. Столовая обеспечивает пятиразовое питание, в палатках стоят двухъярусные кровати, на территории оборудован душ.
За время работы лагерного сбора курсанты проходят строевую и тактическую подготовку, изучат учебное оружие, занимаются парашютной, автомобильной, горной подготовкой.
Завершает лагерные смены республиканская спартакиада школьников по военно-прикладным и техническим видам спорта «Отчизны верные сыны», которая традиционно проходит в Мензелинске.
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