ЗМ увеличивает объемы производства в ОЭЗ «Алабуга»

Инвестиции ЗМ в развитие производства на территории ОЭЗ «Алабуга» в 2018 году составили 1,4 млн. долларов.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). ЗМ увеличивает объемы производства в особой экономической зоне «Алабуга», сообщает пресс-служба предприятия.

Инвестиции ЗМ в развитие своего производства на территории ОЭЗ «Алабуга» в 2018 году составили 1,4 млн. долларов. Расширение производственных мощностей ЗМ связано с глобальными планами компании о переносе производства из Норталлертона (Англия) и локализации его в особой экономической зоне Татарстана.

В рамках визита Генерального директора 3М в России и СНГ Матса Фриберга в Республику Татарстан сегодня состоялась его первая встреча с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

С целью расширения сотрудничества в республике Фриберг также встретился с представителями компаний «Татнефтехиминвест» и «Казаньоргсинтез», а также с руководителем Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной.

На заводах ЗМ производят жидкие антикоррозионные покрытия, которые применяются, в том числе, в нефтяной и химической промышленности. Продукция осуществляется как по России, так и в страны дальнего зарубежья – Великобританию, Польшу, Чехию, Испанию, Саудовскую Аравию.