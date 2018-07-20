Казань принимает 4-й этап чемпионата России по гонкам

Фото: пресс-служба AGTeam
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). 21 и 22 июля Казань принимает у себя 4-й этап российской серии кольцевых гонок, сообщает пресс-служба AGTeam.
На трассах Казани состоятся заезды в 5 классах, в которых участвуют около 100 гонщиков со всей России. Сегодня проводятся квалификационные заезды во всех классах.
Прямые трансляции можно будет посмотреть на медиапортале smp-rskg.tv, а также в приложении AGTeam. Также они выйдут в эфире телеканалов «Матч! Наш спорт» и «АВТО24».
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