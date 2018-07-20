Ученые обнаружили новый вид динозавров

Ученым удалось найти почти полный скелет древнего ящера.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Палеонтологи из США открыли новый вид динозавров, сообщает Naked Science.

В 2008 году ученые откопали на территории штата Юта кости неизвестного динозавра. Им понадобилось 10 лет для того, что очистить ископаемые останки и изучить их. Скелет принадлежит новому виду анкилозавридов.

Анкилозавриды являются семейством динозавров, которые имели характерную броню на спине.

Новый вид назвали Akainacephalus johnsoni. Его длина равна 5 метрам, а особенностью являются рога и шипы, которые покрывают череп и даже переносицу. Ученым крупно повезло, поскольку скелет ящера был найдет почти полностью.