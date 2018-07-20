В Минтруда РФ назвали праздничные выходные дни в 2019 году

Проект постановления «О переносе выходных дней в 2019 году» был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов 20 июля.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Министерстве труда и социальной защиты подготовили предложения о переносе выходных дней в следующем году. Проект «О переносе выходных дней в 2019 году» был размещен сегодня на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно постановлению, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря этого года по 8 января 2019 года. Также отмечается, что выходными днями будут 23 и 24 февраля, 8, 9, 10 марта.

В мае граждане страны смогут отдохнуть с 1 по 5 мая и с 9 по 12.