Минниханов рассказал Путину об использовании наследия Универсиады в Казани

Частные инвестиции покрывают часть расходов на содержание казанских спортобъектов.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал Владимиру Путину об эффективном использовании спортивного наследия казанской Универсиады. Расходы на содержание построенной инфраструктуры наполовину компенсируются привлечением частных инвестиций, отметил лидер РТ. Об этом он рассказал на совместном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Набсовета оргкомитета «Россия-2018».

Вопросы наследия спортивной инфраструктуры после завершения крупных спортивных мероприятий для республики не новы, подчеркнул Рустам Минниханов.

«После Универсиады 2013 года 49 спортивных объектов активно используется и имеет высокую востребованность у жителей города. Это бассейны, стадионы, многофункциональные спортивные комплексы, Деревня Универсиады на 14,5 тыс. мест, и главный объект наследия — стадион „Казань Арена“ на 45 тыс. мест», — отметил Президент РТ.

Он добавил, что за 4 года, прошедшие после окончания Универсиады, татарстанским властям удалось привлечь в инфраструктуру ее наследия порядка 500 млн рублей частных инвестиций, а также организовать работу более 20 предпринимателей и создать 700 рабочих мест. Для этого было задействовано 20 тыс. квадратных арендных метров на спортивных объектах.

«У нас все закрытые помещения задействованы. Всем хорошо известна многофункциональность стадиона „Казань Арена“. Ежегодно там проводятся более 150 мероприятий, которые посещают порядка 1 млн человек», — рассказал Рустам Минниханов.

Он отметил, что арендные платежи позволили сократить расходы на содержание стадиона практически в два раза, и на сегодняшний день объект ежегодно зарабатывает 110 млн рублей.