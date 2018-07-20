«Золото» Менькова и Завьяловой: главные события второго дня ЧР по легкой атлетике в Казани

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани завершился второй соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике — он запомнился победами Александра Менькова и Екатерины Завьяловой, упорной борьбой и драматичными исходами. Корреспондент ИА «Татар-информ» рассказывает о главных событиях дня и выступлении татарстанских спортсменов в домашних стенах.
Второй день обещал быть не менее интересным, чем первый: в прыжках в длину у мужчин на старт вышел чемпион мира Александр Меньков, в беге на 800 метров среди женщин в финал прошла бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Екатерина Завьялова. Оба спортсмена в итоге стали чемпионами России, хотя Завьяловой этот титул дался чуть тяжелее, нежели Менькову. «Результат, конечно, не самый выдающийся, но победа есть победа. Очень много было проблем со здоровьем в начале года, после зимнего чемпионата мира», — прокомментировал свой успех прыгун.
Ни у Менькова, ни у Завьяловой нет допуска на международные старты, однако, оба сохраняют надежду на то, что все же получится выступить на чемпионате Европы в Берлине. «В связи с травмами я не очень рассчитывала на международные старты, да и время там совсем другое. Заявку я отправила в январе. Пока ответа нет, но если будет допуск, то начну с любых международных соревнований, которые будут возможны», — заявила журналистам Завьялова.
Самими жаркими на беговой дорожке получились финалы на 400 метров с барьерами у мужчин и у женщин. Чемпионкой страны в этом виде программы стала Вера Рудакова, опередив Валерию Храмову на одну сотую секунды. Серебряный призер, узнав результаты после финиша, лишь улыбнулась и сказала: «Зато красиво». Драматизма забегу добавило падение Ирины Колесниченко прямо перед финишной чертой, но бегунья все же сумела пересечь финишную черту третьей и забрать «бронзу» турнира. «Я очень очень рада, у меня два сезона были очень сложными. Эта победа придаст мне уверенности еще больше. Наконец, начну все с чистого листа. Буду готовиться к чемпионату Европы, рассматривала первенство страны как тренировочный старт. Уверена, что форма будет только расти», — подчеркнула Рудакова.
У мужчин победил Тимофей Чалый, и его виктория получилась куда более уверенной. Он, как и Рудакова, скорее всего, отправится на чемпионат Европы, благо есть допуск. «Чего жду от Европы? Знаете, можно не попасть в финал с отличным временем. В то же время можно победить со слабым временем. Понятно, что побеждать всегда приятно, но это не то. Думаю, буду рад показать хорошее время на турнире вне зависимости от итогового места», — отметил спортсмен.
В беге на 400 метров среди женщин сенсацию сотворила 18-летняя Полина Миллер, оставив позади более опытных соперниц. В мужском забеге на этой же дистанции все вновь решили сотые доли секунды: победу праздновал Михаил Филатов.
Татарстанские спортсмены были представлены в четырех финалах из 15. Лучшим результатом хозяев турнира, как и в первый день, стало пятое место — его завоевала Светлана Улога в беге на дистанции 800 метров. Долгое время спортсменка лидировала в финале, однако на заключительную часть забега сил у нее не хватило. На 400-метровке среди мужчин Артем Арасланов остался на седьмой позиции, а Анастасия Сурова в прыжках с шестом остановилась на высоте 3.95 метра. Наконец, Алсу Богданова в беге на 3000 метров с барьерами стала шестой, уступив победительнице почти минуту.
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