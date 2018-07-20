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(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Чемпионка России по легкой атлетике в беге на 800 метров, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Екатерина Завьялова оценила свое выступление в Казани, назвав победу неожиданной.
Завьялова отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и вернулась в большой спорт. «Для меня победа стала неожиданностью. Меня в последнее время мучили травмы. Еще месяц назад был микронадрыв в ахилловом сухожилии, я не могла тренироваться. Я безумно счастлива, что победила. В последний раз у меня этот титул был в 2012 году. Сейчас главное — залечить мои травмы. У меня большая мотивация — я вернулась! Хочется показывать результаты, которые были раньше. У меня стала лучше выносливость и совсем другая голова в 27 лет. Сегодня я не планировала никакого результата. Где-то за 50 метров до финиша поняла, что могу финишировать первой, а какие секунды – было уже не так важно», — подчеркнула чемпионка страны.
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