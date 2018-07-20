Путин поблагодарил глав регионов за успешное проведение ЧМ-2018

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент России Владимир Путин поблагодарил глав регионов, принимавших матчи прошедшего чемпионата мира по футболу. Он отметил слаженную и эффективную работу региональных организаторов большого спортивного праздника. Об этом Путин рассказал на совместном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Набсовета оргкомитета «Россия-2018».
Глава государства обратился к присутствующему на заседании Президенту РТ Рустаму Минниханову и другим руководителям регионов-участников ЧМ-2018 с благодарностью за прямое и деятельное участие в организации мирового первенства.
«Хочу вас и всех коллег, которые здесь собрались, руководителей регионов Российской Федерации, где проводился чемпионат мира, поблагодарить. Я знаю, как напряженно, с какой ответственностью и, как показал результат, эффективно все вы работали. Вы, и все ваши региональные команды», — отметил Владимир Путин.
Он подчеркнул, что такого высокого уровня организации мероприятия было бы невозможно достичь без непосредственного участия региональных властей.
«Если бы не ваше деятельное и прямое участие, то, наверное, такого результата тоже не было», — заключил глава государства.
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