Путин поблагодарил глав регионов за успешное проведение ЧМ-2018

Президент РФ отметил эффективность работы регионов-участников матчей мундиаля.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент России Владимир Путин поблагодарил глав регионов, принимавших матчи прошедшего чемпионата мира по футболу. Он отметил слаженную и эффективную работу региональных организаторов большого спортивного праздника. Об этом Путин рассказал на совместном заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Набсовета оргкомитета «Россия-2018».

Глава государства обратился к присутствующему на заседании Президенту РТ Рустаму Минниханову и другим руководителям регионов-участников ЧМ-2018 с благодарностью за прямое и деятельное участие в организации мирового первенства.

«Хочу вас и всех коллег, которые здесь собрались, руководителей регионов Российской Федерации, где проводился чемпионат мира, поблагодарить. Я знаю, как напряженно, с какой ответственностью и, как показал результат, эффективно все вы работали. Вы, и все ваши региональные команды», — отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такого высокого уровня организации мероприятия было бы невозможно достичь без непосредственного участия региональных властей.

«Если бы не ваше деятельное и прямое участие, то, наверное, такого результата тоже не было», — заключил глава государства.