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Татар-информ

20 июля 2018, 18:40

Общество

Марат Ахметов назвал объемы выручки от реализованной сельхозпродукции за первую половину 2018 года

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Денежная прибыль от реализации сельхозпродукции составила 39,9 млрд рублей, что составляет 99 процентов от прошлогоднего уровня.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал об объемах выручки от реализованной сельхозпродукции за первую половину 2018 года, сообщает пресс-служба Президента РТ. 

По сообщению Ахметова, денежная прибыль составила 39,9 млрд рублей, что составляет 99 процентов от прошлогоднего уровня. 

Животноводство принесло прибыль в 30 млрд рублей, а растениеводство — 6,5 млрд рублей. 

Также Ахметов озвучил производственные показатели: например, за первую половину этого года было произведено 647, 5 тыс. тонн. Отметились в наращении производства молока Аксубаевский и Новошешминский районы.

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