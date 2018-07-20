Марат Ахметов назвал объемы выручки от реализованной сельхозпродукции за первую половину 2018 года

Денежная прибыль от реализации сельхозпродукции составила 39,9 млрд рублей, что составляет 99 процентов от прошлогоднего уровня.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал об объемах выручки от реализованной сельхозпродукции за первую половину 2018 года, сообщает пресс-служба Президента РТ.

По сообщению Ахметова, денежная прибыль составила 39,9 млрд рублей, что составляет 99 процентов от прошлогоднего уровня.

Животноводство принесло прибыль в 30 млрд рублей, а растениеводство — 6,5 млрд рублей.

Также Ахметов озвучил производственные показатели: например, за первую половину этого года было произведено 647, 5 тыс. тонн. Отметились в наращении производства молока Аксубаевский и Новошешминский районы.