Бугульминка осуждена за хищение у авиакомпании более полумиллиона рублей

Женщина реализовывала льготные билеты по завышенной цене.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Бугульминка осуждена за хищение у авиакомпании полумиллиона рублей, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд выяснил, что сотрудница авиакомпании делала для различных граждан справки о том, что они состоят в штате компании и могут купить авиабилеты по льготной цене. Разницу между той стоимостью, что бугульминка называла покупателям и их настоящей льготной стоимостью она забирала себе.

С середины октября 2015 года до июля 2017 года она оформита 82 справки и похитила таким образом 532 тысячи рублей.

По статье «Мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» женщину приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года.Также с бывшей работницы авиапредприятия взыскали причиненный ее действиями ущерб.