В Татарстане построили больше половины запланированного жилья

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Татарстане к 19 июля введено около 1,28 млн кв. м жилья, что составляет более 53 процентов от плана. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ со ссылкой на заявление министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирека Файзуллина.
По программе социальной ипотеки отчитались более чем по сотне домов, рассчитанных на 2 831 квартиру.
Продолжается строительство около 170 объектов инвестиционной программы 2018 года. К середине июля в высокой степени готовности находятся почти 90 объектов.
В этом году по программе арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию около 182 жилых домов на 545 квартир и общей площадью 28,7 тысячи кв. м. Среди них три многоквартирных дома на 365 квартир площадью около 17 тысяч кв. м.
Кроме этого, в 2018 году жильем планируется обеспечить почти 300 детей-сирот. Минземимущество РТ и ГЖФ уже подписали первый контракт, по которому на 62 жилых помещения заключены договоры найма с детьми-сиротами.
За этот год планируется обеспечить жильем 165 семей, включая 45 многодетных семей, имеющих пять и более детей.
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