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Татар-информ

20 июля 2018, 18:28

Общество

В Татарстане построили больше половины запланированного жилья

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К середине июля 2018 года в республике ввели в эксплуатацию почти 1,28 млн кв. м жилья.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Татарстане к 19 июля введено около 1,28 млн кв. м жилья, что составляет более 53 процентов от плана. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ со ссылкой на заявление министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирека Файзуллина.

По программе социальной ипотеки отчитались более чем по сотне домов, рассчитанных на 2 831 квартиру.

Продолжается строительство около 170 объектов инвестиционной программы 2018 года. К середине июля в высокой степени готовности находятся почти 90 объектов.

В этом году по программе арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию около 182 жилых домов на 545 квартир и общей площадью 28,7 тысячи кв. м. Среди них три многоквартирных дома на 365 квартир площадью около 17 тысяч кв. м.

Кроме этого, в 2018 году жильем планируется обеспечить почти 300 детей-сирот. Минземимущество РТ и ГЖФ уже подписали первый контракт, по которому на 62 жилых помещения заключены договоры найма с детьми-сиротами.

За этот год планируется обеспечить жильем 165 семей, включая 45 многодетных семей, имеющих пять и более детей.

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