Ближайшие три года осужденные проведут в колонии общего режима.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Татарстане главбух и директор райпо присвоили недвижимость пайщиков на 45 млн рублей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Директор и главный бухгалтер Чистопольского районного потребительского общества (райпо), подделывая постановления и протоколы собраний пайщиков, украли недвижимость на 45 млн рублей.

Предприимчивой «парочке» было предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц, в особо крупном размере».

Суд признал 61-летнего председателя правления райпо и 65-летнюю главного бухгалтера виновными. Ближайшие три года они проведут в колонии общего режима.