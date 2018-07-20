Меньков о недопуске на чемпионат Европы: Кто бы что ни говорил, это политика

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Чемпион мира по легкой атлетике в прыжках в длину Александр Меньков причиной недопуска на чемпионат Европы, который пройдет в августе в Берлине, назвал политику.
Меньков выиграл чемпионат России в Казани и может претендовать на путевку на чемпионат Европы. Однако срок действия разрешения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для Менькова истек 31 декабря 2017 года, а новую заявку спортсмена на выступления в нейтральном статусе на международных турнирах пока не одобрили.
«Я все понимаю (логику IAAF – прим. Т.-и.). Меня эти вопросы уже утомили. Политика ли это? Это изначально была политика. Кто бы что не говорил, что спорт вне политики. Будем ожидать собрания насчет допуска, оно будет 27 июля. Надеюсь, что меня допустят до чемпионата Европы, буду стараться восстановиться», — подчеркнул чемпион мира.
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