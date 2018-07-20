Главное
У митрополита Феофана появится своя передача на YouTube

Татар-информ

20 июля 2018, 18:12

Спорт

Меньков о недопуске на чемпионат Европы: Кто бы что ни говорил, это политика

Рекомендуем

Спортсмен подчеркнул, что еще надеется получить допуск от IAAF и выступить на чемпионате Европы в Берлине.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Чемпион мира по легкой атлетике в прыжках в длину Александр Меньков причиной недопуска на чемпионат Европы, который пройдет в августе в Берлине, назвал политику. 

Меньков выиграл чемпионат России в Казани и может претендовать на путевку на чемпионат Европы. Однако срок действия разрешения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для Менькова истек 31 декабря 2017 года, а новую заявку спортсмена на выступления в нейтральном статусе на международных турнирах пока не одобрили.

«Я все понимаю (логику IAAF – прим. Т.-и.). Меня эти вопросы уже утомили. Политика ли это? Это изначально была политика. Кто бы что не говорил, что спорт вне политики. Будем ожидать собрания насчет допуска, оно будет 27 июля. Надеюсь, что меня допустят до чемпионата Европы, буду стараться восстановиться», — подчеркнул чемпион мира.

Реклама

Следующая новость

Чемпион мира Меньков стал победителем ЧР по легкой атлетике в Казани
Новости дня
19:26
Минниханов рассказал Путину об использовании наследия Универсиады в Казани

Частные инвестиции покрывают часть расходов на содержание казанских спортобъектов.

19:20
Путин поблагодарил глав регионов за успешное проведение ЧМ-2018
19:18
«Золото» Менькова и Завьяловой: главные события второго дня ЧР по легкой атлетике в Казани

Прославленные спортсмены пополнили свою копилку наград победами на чемпионате страны в столице Татарстана.

19:14
Опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Лучше звоните Солу»
19:00
У митрополита Феофана появится своя передача на YouTube

Посредством Интернета владыка планирует наладить регулярное общение с верующими.

18:56
Премьер-министр РТ встретился с торговым представителем Казахстана

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

18:52
Минниханов попросил Путина разрешить продажу пива на стадионах

Президент Татарстана отметил, что во время ЧМ-2018 реализовано пива на 89 млн рублей, при этом «никаких проблем не было».

18:46
Екатерина Завьялова: У меня большая мотивация — я вернулась!

Бронзовый призер лондонской Олимпиады прокомментировала победу на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.

18:45
Бугульминка осуждена за хищение у авиакомпании более полумиллиона рублей

Женщина реализовывала льготные билеты по завышенной цене.

18:44
Метроэлектротранс потратит на поиск кондукторов 10 миллионов рублей
18:40
Марат Ахметов назвал объемы выручки от реализованной сельхозпродукции за первую половину 2018 года

Денежная прибыль от реализации сельхозпродукции составила 39,9 млрд рублей, что составляет 99 процентов от прошлогоднего уровня.

18:34
Минниханов поблагодарил Путина за поддержку в проведении ЧМ-2018

Президент Татарстана озвучил главе российского государства итоги проведения матчей мундиаля в республике.

18:30
Личные данные пользователей крадут под предлогом подарочных карт
18:28
В Татарстане построили больше половины запланированного жилья

К середине июля 2018 года в республике ввели в эксплуатацию почти 1,28 млн кв. м жилья.

18:27
В Татарстане главбух и директор райпо присвоили недвижимость пайщиков на 45 млн рублей

Ближайшие три года осужденные проведут в колонии общего режима.

18:16
Призер Олимпиады Завьялова выиграла чемпионат России по легкой атлетике в Казани

Спортсменка стала лучшей в беге на 800 метров с результатом 2:00,80 минуты.

18:14
Меркель одобрила встречу Путина и Трампа
18:12
Меньков о недопуске на чемпионат Европы: Кто бы что ни говорил, это политика

Спортсмен подчеркнул, что еще надеется получить допуск от IAAF и выступить на чемпионате Европы в Берлине.

18:10
В начале августа поменяется расписание электрички Казань — Канаш
18:06
Александр Меньков: Результат не лучший, но победа есть победа

Чемпион мира по прыжкам в длину прокомментировал победу в национальном первенстве в Казани.

18:00
Эксперт ООН: Вакцину от ВИЧ начнут применять через 10 лет
18:00
Чемпион мира Меньков стал победителем ЧР по легкой атлетике в Казани

В секторе для прыжков в длину Александр Меньков показал результат 8.03 метра.

17:50
В Нурлатском районе открылся многофункциональный центр

Для сельчан открытие центра стало долгожданным событием.

17:32
В Менделеевске состоялась спартакиада среди людей с ограниченными возможностями

Многие из участников состязания уверены, что активный образ жизни важен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

17:30
Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипуляциях с валютами
События