Александр Меньков: Результат не лучший, но победа есть победа

Чемпион мира по прыжкам в длину прокомментировал победу в национальном первенстве в Казани.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Чемпион мира по легкой атлетике в прыжках в длину, победитель чемпионата России – 2018 в Казани в этом виде программы Александр Меньков заявил, что показал не самый лучший результат.

В четвертой попытке Меньков прыгнул на 8.03 метра. «Две недели были очень напряженными. Есть небольшие неполадки со здоровьем. Сегодня по бегу страховался, но в последних двух попытках более-менее расслабился, голову отключил. Результат, конечно, не самый выдающийся, но победа есть победа».

Спортсмен отметил, что в начале года у него было много проблем со здоровьем. «Но мы стараемся справиться с этим, что-то исправить», — отметил он.