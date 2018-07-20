Александр Меньков: Результат не лучший, но победа есть победа

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Чемпион мира по легкой атлетике в прыжках в длину, победитель чемпионата России – 2018 в Казани в этом виде программы Александр Меньков заявил, что показал не самый лучший результат.
В четвертой попытке Меньков прыгнул на 8.03 метра. «Две недели были очень напряженными. Есть небольшие неполадки со здоровьем. Сегодня по бегу страховался, но в последних двух попытках более-менее расслабился, голову отключил. Результат, конечно, не самый выдающийся, но победа есть победа».
Спортсмен отметил, что в начале года у него было много проблем со здоровьем. «Но мы стараемся справиться с этим, что-то исправить», — отметил он.
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